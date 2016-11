Alleen schoorsteenpiet bij intocht Amsterdam

AMSTERDAM - Sinterklaas neemt bij zijn intocht volgende week in Amsterdam alleen schoorsteenpieten mee. Hoewel eerder bekend was gemaakt dat driekwart van de pieten geschminkt zal zijn met roetvegen, lekte vrijdag de verrassing uit dat geen enkele piet helemaal zwart meer is.

Door ANP - 4-11-2016, 9:29 (Update 4-11-2016, 9:29)

De organisatie van de intocht wilde de verrassing geheim houden om niet in discussies terecht te komen, reageerde woordvoerder Pam Evenhuis vrijdag. Burgemeester Eberhard van der Laan was op de hoogte van de beslissing, zegt hij.

Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in de hoofdstad. Een dag eerder zet Sinterklaas voet op Nederlandse bodem tijdens de landelijke intocht in Maassluis.

Vorig jaar was de helft van de Amsterdamse pieten een schoorsteenpiet, in 2014 was het een kwart.