Handelsmissie Australië levert 125 miljoen op

ANP Handelsmissie Australië levert 125 miljoen op

BRISBANE - Het staatsbezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima en de gelijktijdige handelsmissie in Australië hebben het Nederlandse bedrijfsleven voor ongeveer 125 miljoen euro aan opdrachten opgeleverd. Dat maakte minister Henk Kamp van Economische Zaken vrijdag vanuit Brisbane bekend.

Door ANP - 4-11-2016, 7:35 (Update 4-11-2016, 7:35)

Tussen Nederlandse bedrijven en hun Australische partners zijn in de afgelopen dagen contracten en samenwerkingsovereenkomsten gesloten in onder andere de sectoren water, gezondheidszorg, tuinbouw, ICT en infrastructuur. In het kielzog van het koninklijk paar reisde een handelsmissie mee van 95 bedrijven.

Kamp noemt de voorlopige uitkomst van de handelsmissie een zeer goed resultaat.