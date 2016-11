Utrechtse McDonald's ontruimd om pakketje

UTRECHT - De McDonald's aan de Lange Viestraat in Utrecht is donderdagavond ontruimd omdat er een verdacht pakketje in het gebouw is gemeld. De politie heeft de straat in hartje centrum van de domstad afgesloten voor verkeer.

Door ANP - 3-11-2016, 21:59 (Update 3-11-2016, 21:59)

Explosievenexperts doen onderzoek.