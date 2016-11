Verdachte in zaak liquidatie De Meern vrij

UTRECHT - De politie heeft een 53-jarige man uit Rotterdam donderdagavond vrijgelaten. De man was eerder aangehouden in de liquidatiezaak in De Meern, waarbij de 70-jarige Wout S. werd doodgeschoten. De Rotterdammer werd ervan verdacht een auto te hebben gestolen bij een garagebedrijf in Waalwijk. Die auto werd later gebruikt bij de liquidatie van Wout S.

Door ANP - 3-11-2016, 21:46 (Update 3-11-2016, 21:46)

Volgens de advocaat van de Rotterdammer ontkent zijn cliënt de auto te hebben gestolen. Hij is heengezonden, maar of hij nog verdachte is in de zaak is niet duidelijk. De politie was vooralsnog niet bereikbaar voor een toelichting.

Wout S. werd in juni doodgeschoten. Twee jaar geleden had hij nog een liquidatiepoging overleefd, op ongeveer dezelfde locatie. Hij werd toen met een automatisch wapen op klaarlichte dag beschoten en raakte zwaargewond aan zijn borstkas, hals, buik en armen.