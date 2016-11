Woonbond: Rotterdammers, stem tegen sloopplan

ROTTERDAM - De Woonbond heeft er geen begrip voor dat Rotterdam 20.000 sociale huurwoningen wil laten slopen. Volgens de huurdersorganisatie is er een tekort aan deze huizen in de stad. Ze roept Rotterdammers daarom op bij het referendum op 30 november massaal tegen de plannen te stemmen.

Door ANP - 3-11-2016, 9:09 (Update 3-11-2016, 9:09)

,,Wie naar deze cijfers kijkt, kan niet concluderen dat er nu een 'overschot’ aan betaalbare huurwoningen is in Rotterdam. De plannen om er 20.000 betaalbare huurwoningen te laten verdwijnen raken dan ook kant noch wal", aldus directeur Ronald Paping van de Woonbond.

De inwoners van Rotterdam kunnen zich in een stedelijk raadgevend referendum uitspreken over de Woonvisie 2030. Hierin staat dat de gemeente de sociale huurwoningen wil slopen of verkopen. Het referendum is pas geldig als 30 procent van de kiesgerechtigde Rotterdammers zijn stem uitbrengt en daarom hoopt de Woonbond dat zoveel mogelijk mensen gaan stemmen.