ANP 'Te weinig geld voor woningdeler in bijstand'

AMSTERDAM - Mensen in de bijstand die met anderen in een huis wonen, houden te weinig geld over om van te leven. Volgens de zogeheten kostendelesnorm kunnen meerdere bewoners in een woning met elkaar de gezamenlijke kosten zoals huur, energie en internet delen. Ze krijgen daarom een lagere uitkering. Maar uit de praktijk blijkt dat de woningdelers veel minder kosten kunnen delen met elkaar dan was berekend.

Door ANP - 3-11-2016, 6:54 (Update 3-11-2016, 6:54)

De kosten die je niet kunt delen met je medebewoners, zoals je zorgkosten en kosten voor eten, verzekeringen, kleding, persoonlijke verzorging en dergelijke, zijn volgens het onderzoek veel hoger dan het kabinet heeft aangenomen. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek van Regioplan, uitgevoerd in opdracht van de gemeente Amsterdam.

De kostendelersnorm werd vorig jaar ingevoerd door staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken).