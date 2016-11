Brit beboet voor valse bommelding op Schiphol

AMSTERDAM - In de vertrekhal van Schiphol is woensdagavond een zeventigjarige Brit aangehouden omdat hij riep dat hij een bom bij zich had. De man stond in de rij bij de veiligheidscontrole en bleef zijn claim herhalen. De marechaussee controleerde zijn bagage en vond geen gevaarlijke stoffen.

Door ANP - 2-11-2016, 22:26 (Update 2-11-2016, 22:26)

De Brit kreeg een boete van 250 euro voor de valse bommelding en mocht weer gaan.