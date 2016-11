Kamer krijgt vooraf blik op risico's fiscus

DEN HAAG - Staatssecretaris Eric Wiebes van Financiën licht de Tweede Kamer vooraf in over de gevaren die hij ziet voor het functioneren van de Belastingdienst. Wiebes wil zo de Kamer, die bang is anders pas weer achteraf lucht te krijgen van misstanden, geruststellen.

Door ANP - 2-11-2016, 22:23 (Update 2-11-2016, 22:23)

De staatssecretaris moest vorige maand diep door het stof omdat een vertrekregeling bij de Belastingdienst veel te royaal bleek opgezet. Die viel veel te duur uit en de Kamer vreesde bovendien voor een leegloop die de fiscus zou verlammen.

Woensdag leek Wiebes' zelfvertrouwen terug, maar dat schoot de Kamer juist in het verkeerde keelgat. Vooral D66, CDA en ChristenUnie verweten de bewindsman dat hij geen begrip toonde voor de ongerustheid van de Kamer, laat staan dat hij zich inspande om die zorgen weg te nemen. Ze eisten dat Wiebes hun niet alleen aan het eind van dit jaar verslag uitbrengt, maar ook vooraf al vertelt welke gevaren hij ziet opdoemen.