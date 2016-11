10.000e internationale DNA-match

DEN HAAG - De DNA-databank voor strafzaken heeft deze week de 10.000e internationale DNA-match gerapporteerd aan het Openbaar Ministerie en de politie. Het gaat om een Slowaakse man die bij een strafbaar feit in Nederland een spoor heeft achtergelaten. Dat spoor gaf een match met de Slowaakse databank, waarin hij ook geregistreerd staat door eerder gepleegde strafbare feiten daar. Het is nu aan de politie en het OM om eventuele vervolgstappen te nemen.

Door ANP - 2-11-2016, 11:57 (Update 2-11-2016, 12:01)

In de DNA-databank worden sinds 2008 internationale vergelijkingen gemaakt. Van de 10.000 gerapporteerde matches gaat het in de meeste gevallen om Nederlandse sporen die matchen met een persoon of een spoor in buitenlandse DNA-databanken.

Nederland heeft afspraken gemaakt met 21 landen om DNA te vergelijken, te weten Oostenrijk, Duitsland, Slovenië, Luxemburg, Spanje, Finland, Frankrijk, Bulgarije, Slowakije, Roemenië, Letland, Litouwen, Hongarije, Polen, Cyprus, Estland, Zweden, Tsjechië, Malta, België en Portugal. Daar komen steeds meer landen bij.