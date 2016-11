Kamer verontwaardigd over 'plascontract'

DEN HAAG - Partijen in de Tweede Kamer reageren woensdag boos op het bericht van RTV Rijnmond dat een verpleeghuis in Hellevoetsluis op papier vastlegt hoe vaak bewoners per dag naar het toilet mogen. Ze willen opheldering van staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid).

Door ANP - 2-11-2016, 9:52 (Update 2-11-2016, 9:52)

,,In wat voor land leven we?´, vrraagt Henk Krol (50PLUS) zich af. Schandalig, vindt Geert Wilders (PVV). ,,Je moet er toch niet aan denken dat je ouders eerst een plascontract moeten tekenen voordat ze naar het verpleeghuis mogen. Hier moet vandaag nog duidelijkheid over komen´´, aldus Sjoerd Potters (VVD). ,,Dit belachelijke gedrag van het verpleeghuis moet vandaag nog stoppen. Zo gaan we niet met onze ouderen om.´´