Van der Steur: kosten concert zelf betaald

ANP Van der Steur: kosten concert zelf betaald

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) heeft de rekening betaald voor de catering en musici bij een bijeenkomst die hij eerder dit jaar hield in Parijs. Dat laat de bewindsman weten in reactie op berichtgeving van De Telegraaf die woensdag meldt dat Van der Steur een privéfeestje in de ambassadeurswoning in Parijs gaf zonder dat hij betaalde voor deze locatie.

Door ANP - 2-11-2016, 9:25 (Update 2-11-2016, 9:25)

Van der Steur geeft aan dat hij sinds 2003 elk jaar een klassiek concert organiseert om donateurs te werven voor het nationaal muziekinstrumentenfonds. In overleg met de ambassadeur in Frankrijk werd besloten om dat concert dit keer in het woonhuis van de ambassadeur te houden. Ook andere organisaties en bedrijven houden daar weleens bijeenkomsten, aldus de minister.

Volgens Van der Steur betaalt de ambassade alleen bij officiële bijeenkomsten de rekening voor bijvoorbeeld de catering. In andere gevallen wordt de residentie kosteloos ter beschikking gesteld en zijn die kosten voor degene die de bijeenkomst houdt. De uitnodigingen voor dit concert zijn door Van der Steur zelf verstuurd. Na afloop van het concert kondigde hij zijn verloving aan.