11 procent kinderen heeft het thuis zwaar

ANP 11 procent kinderen heeft het thuis zwaar

DRIEBERGEN - Meer dan 11 procent van de kinderen in groep 7 of 8 van de basisschool heeft het moeilijk thuis. Zij hebben al drie of meer ingrijpende ervaringen meegemaakt. Dat stelt Augeo, een organisatie die zich inzet voor de aanpak van kindermishandeling.

Door ANP - 2-11-2016, 8:07 (Update 2-11-2016, 8:07)

Die liet onderzoeksinstituut TNO onderzoek uitvoeren, waaraan 664 kinderen van 23 scholen verdeeld over het hele land meededen. Aan de kinderen werd gevraagd wat zij meemaken en meegemaakt hebben. Het vaakst noemden zij echtscheiding, emotionele mishandeling, emotionele verwaarlozing, lichamelijke mishandeling en het getuige zijn van geweld tussen ouders.

Hoe meer stressvolle ervaringen kinderen meemaken, hoe ongelukkiger en ongezonder zij zich zeggen te voelen, aldus Augeo. De organisatie pleit ervoor dat leerkrachten meer kennis krijgen over de gevolgen van voortdurende stress. Zij moeten leren hoe zij de kinderen kunnen helpen als zij op school zijn.

Het onderzoek wordt woensdag uitgereikt aan Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer en aan prinses Laurentien. Zij leidt woensdag een rondetafelgesprek tussen kinderen, jongeren en mensen uit het onderwijs.