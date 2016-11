'Stop adoptie kinderen uit buitenland'

DEN HAAG - Nederland moet stoppen met de adoptie van kinderen uit het buitenland. Het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien, hoort onvoorwaardelijk voorop te staan. Dat adviseert de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) woensdag aan het kabinet.

Door ANP - 2-11-2016, 7:06 (Update 2-11-2016, 7:06)

,,Een kind is altijd beter af in een gezinssituatie dan in een tehuis en het is heel erg belangrijk dat een kind continuïteit van opvoeding heeft'', stelt kinderrechter Jolande Calkoen, die lid is van de RSJ woensdag in Trouw. ,,Dus dat het in een omgeving blijft waar het de cultuur, de sociale omgeving en de taal kent.''