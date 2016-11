Britten 'grootverdieners' in Nederland

DEN HAAG - Britse werknemers in Nederland hebben hogere lonen en werken in goedverdienende sectoren, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag. Ruim de helft verdient meer dan bruto 3000 euro per maand, bijna 40 procent meer dan 4000 euro.

2-11-2016

De Britten werken hier vaker dan Nederlanders en immigranten uit andere landen in de financiële dienstverlening en de informatie- en communicatiesector. In deze sectoren liggen de lonen hoger dan gemiddeld, aldus het CBS.

In ons land woonden op 1 januari van dit jaar ruim 46.000 Britten. Vaak staat hun huis in gemeenten waar veel 'rijken' wonen. Zo is een op de vijftig inwoners van Wassenaar in Groot-Brittannië geboren en wonen er veel Britten in het Gooi en rond Haarlem. In Amsterdam en Den Haag zijn de Britse gemeenschappen het grootst.

De meeste eerstegeneratie-Britten in Nederland zijn in de werkzame leeftijd, vooral tussen de 40 en 55 jaar. Meer dan de helft van de samenwonende Britse mannen en vrouwen heeft een Nederlandse partner.