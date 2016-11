Bouman ziet onderzoek met vertrouwen tegemoet

DEN HAAG - Voormalig korpschef Gerard Bouman van de Nationale Politie ziet een extern onderzoek met vertrouwen tegemoet. Hij zei dat dinsdagavond tegen het ANP nadat eerder op de dag naar buiten was gekomen dat het budget (1,6 miljoen) van de ondernemingsraad voor een groot deel op ging aan dinertjes en feestjes. Bouman, die verder geen commentaar wilde geven, was destijds korpschef van de Nationale Politie.

Door ANP - 1-11-2016, 20:07 (Update 1-11-2016, 20:07)

Minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) zei dinsdag dat Bouman, die nu adviseur is bij de politie, niet op non-actief wordt gesteld maar dat er wel antwoord moet komen op de vraag wat van de toenmalige korpschef had mogen worden verwacht in de kwestie. Hij heeft opdracht gegeven voor een extern onderzoek.

Een interne onderzoekscommissie kwam dinsdag met harde conclusies over het uitgavenpatroon van de medezeggenschapsraad. De huidige korpschef Erik Akerboom concludeert dat de kwestie onder meer het gevolg is van solistisch optreden van voormalig voorzitter Frank Giltay van de COR. Ook zou deze te weinig verantwoordelijkheidsbesef hebben gehad.