ANP Uitkomst onderzoek politie 'verontrustend'

DEN HAAG - Kamerleden zijn geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek naar de uitgaven van de centrale ondernemingsraad van de politie. ,,Zeer verontrustend'', zegt D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven dinsdag.

Door ANP - 1-11-2016, 15:12 (Update 1-11-2016, 15:12)

,,Het is goed dat er aangifte is gedaan. Het is evident dat ook de rol van de voormalig korpschef (Gerard Bouman, red.) verder onder de loep genomen moet worden. Als de vraag wordt opgeworpen of er geld betaald is voor extra steun van een ondernemingsraad aan een politiek project dan moet die vraag onderzocht worden'', aldus Verhoeven.

Kamerlid Ahmed Marcouch van regeringspartij PvdA laat weten dat integriteit en transparantie cruciaal zijn voor het functioneren van de politie. ,,Alle dienders en uiteraard hun bazen moeten van onbesproken gedrag zijn en in alle openheid en vertrouwen hun belangrijke werk kunnen doen. Het is daarom goed dat deze zaak tot op de bodem wordt uitgezocht.''