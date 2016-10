Studenten bijna thuis met elektro-motor

EINDHOVEN - De Eindhovense studenten die in tachtig dagen de wereld rondgaan op een zelfgebouwde elektrische motorfiets zijn bijna thuis. Dinsdag rijden zij de laatste etappe vanuit Parijs naar de universiteitscampus in Eindhoven.

1-11-2016

In totaal hebben ze dan, zonder serieuze technische mankementen, 23.000 kilometer afgelegd. Bas Verkaik, een van de studenten, spreekt van een groot succes.

Het doel van de 23 studenten van de TU Eindhoven is om overal ter wereld het imago van duurzaam vervoer op te vijzelen. Hiervoor werkten zij twee jaar aan de ontwikkeling en bouw van de motor. Ook het batterijpakket werd door de studenten zelf ontwikkeld. Met dit pakket, bestaande uit 24 losse cartridges en goed voor maximaal 28,5 kWh aan energie, kan de motor 380 kilometer rijden zonder opladen.

VS

In de afgelopen drie weken zat het studententeam in de Verenigde Staten. De Nederlanders wisten daar genoeg aandacht te trekken. Zo prijkte hun elektro-motor genaamd 'STORM' op billboards van Times Square in New York. Ook nieuwszender CNN besteedde aandacht aan het avontuur van de Eindhovense studenten. Tussendoor hielden zij ook nog een snelheidswedstrijd met een helikopter op een vliegveld in Los Angeles. ,,Die hebben wij natuurlijk gewonnen'', rept Verkaik.

De reis ging over het noordelijk halfrond, door Europa, Azië en Noord-Amerika, door zestien landen. Het team van 23 studenten reisde ook door Iran, Turkmenistan en Kazachstan. ,,Ouders van de studenten vonden dat soms best angstig, maar juist in deze landen waren mensen heel behulpzaam. Ontzettend aardige mensen'', aldus Verkaik.

Presentatie

Elke dag gaven de reizigers een presentatie, meestal voor collega-studenten op universiteiten.

Naar verwachting komt de groep dinsdag rond 17.30 uur aan in Eindhoven.