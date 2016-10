Politie brengt bijnamen moordzaak naar buiten

Politie brengt bijnamen moordzaak naar buiten

AMSTERDAM - In een poging de moord op de 56-jarige Ali Motamed in Almere op te lossen, komt de politie dinsdagavond in het tv-programma Opsporing Verzocht met bijnamen van de mogelijke daders. Het onderzoeksteam hoopt dat mensen aanslaan als ze de namen horen in combinatie met de signalementen van de verdachten.

Door ANP - 1-11-2016, 11:23 (Update 1-11-2016, 11:23)

Zo heeft de politie informatie gekregen over de bijnamen Twins/Twinoe, die bij twee personen horen. En ook de naam of bijnaam Siegvried of Siegfried is in deze zaak genoemd.

Motamed werd op 15 december vorig jaar neergeschoten op de Hendrik Marsmanstraat in Almere. Hij stierf in een ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het Openbaar Ministerie (OM) loofde eerder al een beloning uit van 10.000 euro voor de gouden tip in deze zaak.