Protest tegenstanders Zwarte Piet bij intocht

ANP Protest tegenstanders Zwarte Piet bij intocht

MAASSLUIS - Tegenstanders van Zwarte Piet willen demonstreren bij de landelijke intocht van Sinterklaas in Maassluis. Het collectief Kick Out Zwarte Piet (KOZP) roept mensen op van zich te laten horen tijdens het evenement op zaterdag 12 november. De actievoerders hebben het plan om hun boodschap te verkondigen op het plein waar de intocht eindigt, lieten ze dinsdag weten.

Door ANP - 1-11-2016, 9:49 (Update 1-11-2016, 9:49)

Ze hebben dit echter nog niet gemeld bij de gemeente. ,,Wat ons betreft is 2016 het laatste jaar dat december een bijsmaak heeft van kolonialisme, slavernij en onderdrukking'', staat in een verklaring. De tegenstanders vinden het hulpje van de goedheiligman in zijn zwarte gedaante een racistisch karakter hebben.

,,We willen een vreedzaam protest voeren en laten ons niet uitdagen door tegenstanders die het vervelend vinden dat we er staan'', zei de zegsvrouw van het collectief.