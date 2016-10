Ruim 1 miljard aan zorggeld ongebruikt

DEN HAAG - Nederlandse gemeenten hielden vorig jaar een bedrag van bijna 1,2 miljard in hun zak dat was bedoeld voor jeugdzorg en andere maatschappelijke taken. Dat blijkt uit maandag verschenen cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door ANP - 31-10-2016, 16:07 (Update 31-10-2016, 16:07)

Sinds begin vorig jaar zijn veel zorgtaken door het kabinet overgeheveld naar gemeenten. Zij gaven vorig jaar in totaal 24,4 miljard euro uit aan onder meer jeugdzorg en thuishulp. Gemeenten ontvingen in 2015 voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 13,8 miljard euro. Hier hielden ze dus bijna 1,2 miljard euro aan over. De inkomsten kwamen voornamelijk van het Rijk.

Dat er geld op de plank blijft liggen is opmerkelijk omdat veel gemeenten in het afgelopen jaar juist hebben aangegeven een tekort te hebben.