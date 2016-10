Asscher: langer vaderschapsverlof

DEN HAAG - Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) vindt dat vaders van pasgeboren baby's langer verlof moeten kunnen krijgen. Hij wil het vaderschapsverlof daarom verder uitbreiden.

Door ANP - 31-10-2016, 15:14 (Update 31-10-2016, 15:14)

Asscher heeft dat maandag gezegd in reactie op een advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) over de combinatie van werk, leren en zorg. Hij sprak op het Congres Arbeid en Zorg in Madurodam in Den Haag.

Onder Asscher is het vaderschapsverlof eerder uitgebreid van twee dagen naar een week. ,,Dat mag van mij veel meer worden. Dat is goed voor de moeder, haar partner en het pasgeboren kind. De vader of partner kan niet vroeg genoeg bij het leven en de opvoeding van een kind betrokken worden'', aldus Asscher.

In het verkiezingsprogramma van Asschers PvdA staat dat de partij het betaald ouderschapsverlof voor vaders en partners wil verruimen naar drie maanden.