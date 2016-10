6474 aangiften tegen Wilders

SCHIPHOL - Precies 6474 mensen hebben in 2014 aangifte gedaan tegen PVV-leider Geert Wilders wegens zijn uitspraken over 'minder Marokkanen'. Velen gaven op diverse voorgedrukte aangiftes uiting aan hun verbolgenheid over discriminatie en belediging, bleek op de eerste zittingsdag van het proces-Wilders.

Door ANP - 31-10-2016, 12:48 (Update 31-10-2016, 12:48)

In het feitenonderzoek ging de rechtbank in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp maandagochtend in op de wijze waarop massaal aangifte is gedaan op diverse politiebureaus. Veel politiekorpsen maakten gebruikt van standaardformulieren omdat het ondoenlijk was om ieders aangifte persoonlijk op te nemen. De politie Zeeland/Midden-West-Brabant vreesde zelfs voor overbelasting van het reguliere aangiftesysteem.

Sommigen werden via de moskee opgeroepen aangifte te doen, sommigen werden daarbij geholpen, bleek uit een bloemlezing uit de aangiften.