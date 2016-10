Knoops: afwezigheid Wilders respecteren

ANP Knoops: afwezigheid Wilders respecteren

SCHIPHOL - De afwezigheid van Geert Wilders bij zijn proces is wellicht niet verstandig, maar we moeten het respecteren. Dat zei zijn raadsman Geert-Jan Knoops maandag, voorafgaand aan de zitting in het justitieel complex Schiphol. Dat de PVV-voorman er niet is, noemde zijn advocaat ,,op zich niet heel verrassend''.

Door ANP - 31-10-2016, 10:27 (Update 31-10-2016, 10:27)

Op de vraag of het verstandig is om weg te blijven zei Knoops tegen verslaggevers: ,,Nee, het is wel in lijn met zijn standpunt en we respecteren dat omdat hij van oordeel is dat het een politiek proces is en dat hij om die reden daar geen bijdrage aan wil leveren door hier vandaag te zijn''. De beslissing of het verstandig is, kan echter uiteindelijk alleen door Wilders worden beoordeeld, zei de advocaat verder.

De beslissing verandert volgens Knoops de loop van het proces waarschijnlijk niet. Hij kan zich niet voorstellen dat het strafverzwarend zou kunnen werken. Het advocatenteam is volgens hem in ieder geval prima in staat om ook bij afwezigheid van Wilders het werk te kunnen doen.