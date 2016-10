AOW-leeftijd met drie maanden omhoog

DEN HAAG - Door de stijgende levensverwachting gaat de AOW-leeftijd in 2022 met drie maanden omhoog. De verhoging geldt voor iedereen die na 1954 geboren is.

Door ANP - 31-10-2016, 8:10 (Update 31-10-2016, 8:59)

In 2012 is afgesproken dat de pensioenleeftijd automatisch omhoog gaat als de levensverwachting stijgt. Daarbij is de basisregel dat ouderen gemiddeld achttien jaar AOW ontvangen.

Het ministerie van Sociale Zaken laat weten te wachten op het Centraal Bureau voor de Statistiek. Dat komt naar verwachting later maandag met een raming van de levensverwachting.

Eerste keer

Maar bronnen rond het Binnenhof bevestigen berichtgeving in de Volkskrant dat de AOW-leeftijd omhoog gaat. Het zal de eerste keer zijn dat de automatische verhoging van de pensioenleeftijd wordt toegepast.

Zo'n automatische verhoging met drie maanden moet vijf jaar van tevoren worden aangekondigd. Volgens de krant zal de AOW-leeftijd in 2025 oplopen naar 68 jaar als de stijging van de levensverwachting in dit tempo doorgaat.

Versneld

In 2012 besloot de politiek de pensioenleeftijd geleidelijk te verhogen van 65 naar 67 jaar. Het huidige kabinet van VVD en PvdA besloot bij zijn aantreden later in datzelfde jaar de verhoging versneld in te voeren.

De PVV en 50PLUS willen de verhoging terugdraaien. Maar dat kost volgens het Centraal Planbureau veel geld. De pensioenleeftijd terugbrengen naar 65 jaar zou jaarlijks 12 miljard euro kosten.

De PvdA wil een flexibele AOW waarbij je tegen een korting weer op je 65e kunt stoppen, zo staat haar verkiezingsprogramma.