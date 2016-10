Honderd kunstgrasvelden worden bemonsterd

RIJSWIJK - Tientallen voetbalclubs, stichtingen en gemeenten willen meedoen aan een nader onderzoek naar het gebruik van gemalen autobanden op kunstgrasvelden. Het gaat om honderd velden. De organisaties hebben zich gemeld bij de bandenbranche die daarvoor een oproep deed. De velden gaan zij kosteloos bemonsteren.

Door ANP - 30-10-2016, 18:47 (Update 30-10-2016, 19:08)

Tot 1 december kunnen clubs en gemeenten zich melden voor het onderzoek van de brancheorganisaties Vereniging Band en Milieu en VACO. Maandag wordt het eerste veld al bemonsterd. ,,Wij willen aantonen dat het gebruik van voertuigbanden veilig is’’, zegt Joost Kester Jacobs namens de branche.

Aanleiding voor het onderzoek is een uitzending van Zembla waarin twijfels worden geuit over kankerverwekkende stoffen in het zogeheten rubbergranulaat.

Ajax

In Nederland zijn ongeveer tweeduizend kunstgrasvelden. Na de Zembla-uitzending ontstond onrust over het gebruik van granulaat van autobanden. Volgens de branche zijn er tientallen onderzoeken die laten zien dat het gebruik van het granulaat veilig is. Voor Ajax was de uitzending echter aanleiding om de vier kunstgrasvelden met rubberkorrels op trainingscomplex De Toekomst te gaan vervangen.

Het onderzoek van de branche staat los van het onderzoek dat RIVM en de KNVB houden. Dat hopen ze nog voor het einde van het jaar af te ronden.