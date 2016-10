Vijf aanhoudingen na schietincident Rotterdam

ROTTERDAM - Het arrestatieteam heeft zondagochtend in een Rotterdams café, dat al dicht was, drie mannen en twee vrouwen gearresteerd. Zij werden uit een café aan de Bergweg gehaald nadat omwonenden melding maakten van schoten voor de deur van de kroeg. De betrokkenen zouden daarna het café in zijn gevlucht. Hoe ze precies binnenkwamen is vooralsnog niet duidelijk.

Door ANP - 30-10-2016, 16:11 (Update 30-10-2016, 16:11)

Verscheidene omwonenden belden rond half zes zondagochtend naar de politie omdat zij schoten hadden gehoord en/of gezien. Daarna zou een aantal personen het café op de kruising van de Bergweg met de Vijverhofstraat in zijn gevlucht.

Politieagenten benaderden aanvankelijk het pand maar door de gesloten luiken konden zij geen duidelijkheid krijgen over waar de vuurwapengevaarlijke verdachten zich bevonden. Daarom is uit voorzorg het arrestatieteam naar binnengegaan en kon uiteindelijk vijf aanwezigen aanhouden.