'Studenten betalen bij exces ontgroening'

ANP 'Studenten betalen bij exces ontgroening'

GRONINGEN - Studentenverenigingen in Groningen waar zich excessen voordoen tijdens de ontgroening gaan dat merken in de portemonnee. De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) gaat voorwaarden stellen aan verenigingen voordat ze in aanmerking komen voor geld uit het zogenoemde profileringsfonds, melden bronnen aan het ANP. Uit die pot krijgen bestuurders van studentenverenigingen een bijdrage ter compensatie voor het oplopen van studievertraging door hun bestuursactiviteiten.

Door ANP - 30-10-2016, 14:16 (Update 30-10-2016, 14:23)

Volgens bronnen rond de Raad van Bestuur en de universiteitsraad van de RUG gaan verenigingen een driejarige accreditatie krijgen van de universiteit. Doen er zich excessen voor tijdens een ontgroening kan de accreditatie vervallen en kan de vereniging het recht verspelen op een bestuursbijdrage uit het fonds. Een woordvoerder van de universiteit wilde zondag alleen bevestigen dat er maandagmiddag in het kantoor van de rector een verklaring naar buiten wordt gebracht.

Aanleiding voor de stap is onder meer de ophef die afgelopen maand ontstond rond de ontgroening van de vereniging Vindicat. Een aspirant-lid raakte ernstig gewond doordat een andere jongen op zijn hoofd ging staan. Het slachtoffer liep daarbij een hersenoedeem op, een gevaarlijke zwelling in de hersenen door vochtophoping, maar zag in eerste instantie af van aangifte. Vorige week deed hij dat alsnog.

De bijdrage uit het profileringsfonds van de RUG voor de bestuursleden van een grote studentenvereniging als Vindicat bedraagt 33.315 euro per jaar.