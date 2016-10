Veel PvdA-kiezers voor samensmelting fracties

DEN HAAG - Het voorstel van Diederik Samsom om de fracties van PvdA en GroenLinks met elkaar te laten versmelten na de verkiezingen kan rekenen op de steun van twee derde van de PvdA-kiezers. Iets meer dan een kwart (26 procent) is tegen, blijkt uit een peiling van Maurice de Hond. Onder GroenLinks-stemmers is die constructie duidelijk ongewenst: 72 procent is tegen, 23 procent voor.

Door ANP - 30-10-2016, 10:20 (Update 30-10-2016, 10:20)

Mocht de samensmelting er komen dan zal dat GroenLinks veel stemmen gaan kosten. Van de ondervraagde GroenLinks-stemmers zegt 42 procent dat de kans dat ze op de partij gaan stemmen dan afneemt. Als dezelfde vraag aan PvdA-stemmers wordt gesteld, zegt 7 procent dat de kans afneemt dat ze op de PvdA zullen stemmen.

Op de vraag of D66, PvdA, SP en GroenLinks een harde afspraak moeten maken om alleen samen in een regering te stappen, is het electoraat verdeeld. D66-stemmers zien er in meerderheid niets in (51 procent is tegen, 32 procent voor en 17 procent weet het niet). Bij de SP en GroenLinks zijn respectievelijk 64 en 60 procent voor en zijn 23 en 30 procent tegen. Bij de PvdA zijn de meningen verdeeld, 50 procent is voor, 42 procent tegen.

Het handelsverdrag CETA tussen Europa en Canada is eveneens goed voor verdeelde reacties. 55 procent van alle ondervraagden zegt niets te zien in een eventueel referendum over ratificatie van het verdrag. Alleen een meerderheid onder PVV- en SP-stemmers (68 procent en 57 procent) ziet iets in een volksraadpleging. Als er een referendum zou komen stemt 27 procent voor ratificatie, 32 procent tegen, gaat 15 procent bewust niet stemmen en zegt 26 procent het niet te weten of het niet te willen zeggen.

De zetelverdeling in de wekelijkse peiling van Maurice de Hond veranderde ten opzichte van vorige week niet. PVV en VVD blijven met elk 27 zetels virtueel de grootste partijen, op afstand gevolgd door het CDA met zeventien.