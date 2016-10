Auto over de kop en belandt op andere auto

OOSTERHOUT - In het Noord-Brabantse Oosterhout zijn bij een bizar ongeluk zaterdagavond 6 mensen gewond geraakt. Op de afrit van de A27 vloog een auto uit de bocht, sloeg over de kop en belandde op het dak van een tegemoetkomende auto.

Door ANP - 30-10-2016, 1:11 (Update 30-10-2016, 1:11)

Daarin zat een gezin met twee jonge kinderen. In de auto die het ongeluk veroorzaakte zaten een man en een vrouw. De zes mensen raakten allemaal gewond, maar volgens een woordvoerder van de politie lijken de verwondingen mee te vallen.

De bijrijdster van de auto die op het dak van de andere auto belandde, zat bekneld en moest door de brandweer worden bevrijd.

Bij het ongeluk kwamen veel hulpdiensten in actie: vier ambulances, twee brandweerauto's en ook de politie. Het was mistig, maar dat heeft volgens de politie niets te maken met het ongeval. Er wordt nog uitgezocht wat wel de oorzaak is.

De A27 was door het ongeval urenlang in beide richtingen gesloten.