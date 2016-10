Politie past training nekklem aan

DEN HAAG - De politie heeft de trainingen aangepast rondom het gebruik van de nekklem. Na drie maanden van oefenen met die nieuwe aanpassingen, komt de politie daar nu mee naar buiten.

Door ANP - 29-10-2016, 20:48 (Update 29-10-2016, 20:48)

De nekklem is op zich bruikbaar, maar kan bij verkeerd gebruik uitmonden in een verwurging. Daarom gaan de opleiders nu nadrukkelijk in op het verschil tussen beide technieken en hoe je verwurging voorkomt.

De nekklem kwam ter discussie te staan na de dood van de Arubaan Mitch Henriquez. Hoogstwaarschijnlijk kwam hij om het leven door zuurstofgebrek, veroorzaakt door het hardhandige optreden van de vijf agenten die hem arresteerden. Zij gebruikten daarbij onder meer de nekklem. De dood van Henriquez leidde tot hevige rellen in de Haagse Schilderswijk.