Komende jaren meer dijkwachters nodig

KATWIJK - Door de vergrijzing verwachten de waterschappen de komende jaren veel nieuwe dijkwachters nodig te hebben. Het gaat om vrijwilligers die bij extreem noodweer uitrukken om onder meer te dijken te controleren.

Door ANP - 29-10-2016, 17:45 (Update 29-10-2016, 17:45)

Nu hebben de waterschappen jaarlijks gemiddeld rond de tweehonderd nieuwe vrijwilligers nodig omdat mensen met pensioen gaan of omdat ze gewoonweg stoppen. De gemiddelde dijkvrijwilliger is vijftig jaar. ,,Het zijn mensen die overdag vaak een andere baan hebben: voor de klas staan, agrariër zijn of bij een waterschap werken’’, vertelt een woordvoerster van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.