Prinses Irene: diep gekwetst door biografie

ANP Prinses Irene: diep gekwetst door biografie

UTRECHT - Prinses Irene is diep gekwetst door de inhoud van de biografie over haar moeder Juliana door Jolande Withuis. Dat zei ze zaterdag in het radioprogramma Spijkers met Koppen. In het boek 'Juliana - Vorstin in een mannenwereld' staat onder meer dat prins Bernhard Juliana vele malen heeft bedrogen.

Door ANP - 29-10-2016, 14:17 (Update 29-10-2016, 14:36)

,,Ik vind het een ontluisterend boek. Het doet me echt pijn. Zij is historica, en daarom denkt men dat dit een wetenschappelijk boek is, dat berust op waarheid. Om dan te gaan interpreteren wat mensen denken, terwijl je er niet bij bent geweest, is gevaarlijk", aldus prinses Irene.

,,Dat er wordt geschreven over de affaires Lockheed en Greet Hofmans, dat mag. Je moet je wel afvragen wat het nut is om dat weer en weer te doen. Maar schrijven over het gezinsleven is ongepast. Ieder gezin heeft het recht op een eigen leven achter gesloten deuren, ook deze familie. Wat er in het boek geschreven wordt zijn dingen die in mijn beleving en herinneringen ook niet kloppen'', zei ze.

Prinses Irene wilde niet zeggen hoe het boek in de rest van de familie is aangekomen. ,,Ik houd het bij mezelf.''

Ze was in het programma om te praten over haar boek Bergplaas, over het Zuid-Afrikaanse natuurgebied.