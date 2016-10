Wintertijd gaat weer in

ANP Wintertijd gaat weer in

AMSTERDAM - In de nacht van zaterdag op zondag gaat de wintertijd weer in. Om 03.00 uur wordt de tijd een uur teruggezet. Daardoor kunnen mensen een uur langer slapen.

Door ANP - 29-10-2016, 9:07 (Update 29-10-2016, 9:07)

De wintertijd is eigenlijk de standaardtijd. Die duurt vijf maanden, van de laatste zondag van oktober tot de laatste zondag van maart. Door in de zomer langer gebruik te maken van het zonlicht, wordt energie bespaard. De zomertijd volgend jaar gaat in op zondag 26 maart.