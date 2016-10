Peter R. de Vries bovenaan Kleurrijke Top 100

ANP Peter R. de Vries bovenaan Kleurrijke Top 100

AMSTERDAM - Misdaadverslaggever Peter R. de Vries staat dit jaar bovenaan de Kleurrijke Top 100, een ranglijst die moet aangeven hoe kleurrijk en divers ons land is. De Vries is tot nummer één uitgeroepen omdat hij zich al jaren uitspreekt tegen discriminatie en racisme.

Door ANP - 28-10-2016, 22:40 (Update 28-10-2016, 22:40)

,,Racisme is aan de orde van de dag, in de publieke discussie wordt vaak met twee maten gemeten, er is sprake van toenemende ongelijkheid, van vijandigheid tegen mensen die hulp en steun nodig hebben. Daar wijs ik op. Dat is heel normaal, vind ik zelf. Dat is gewoon je burgermansplicht", zegt winnaar De Vries.

Het doel van de Kleurrijke Top 100 is om mensen met een andere achtergrond zichtbaarder te maken en hen aansluiting te geven met een relatief wit netwerk van headhunters, sprekersbureaus en programmamakers. De lijst bestaat uit de categorieën media, politiek, entertainment, sport, ondernemers, maatschappelijk, bestuurders, cultuur, talent, tech & trends en bedrijfsleven.

De Vries neemt het stokje over van presentatrice Diana Matroos, die vorig jaar de lijst aanvoerde. Het is de zesde keer dat de Kleurrijke Top 100 verschijnt.