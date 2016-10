Agenten ervaren meer stress en minder plezier

DEN HAAG - Agenten ervaren minder werkplezier en meer stress dan de doorsnee Nederlandse beroepsbevolking. De helft van de politiemensen die op straat werken ondervindt stressklachten in relatie tot het werk, terwijl dat in andere beroepen maar een derde is.

Door ANP - 28-10-2016, 18:15 (Update 28-10-2016, 18:15)

Dat blijkt uit schriftelijk onderzoek in opdracht van de Nationale Politie waar circa 16.000 politieagenten aan hebben meegedaan. Het onderzoek, het eerste op deze schaal sinds de vorming van één landelijk politiekorps in 2013, was vooral gericht op motivatie en weerbaarheid van agenten.

De stressklachten worden in 79 procent van de gevallen veroorzaakt door agressie en geweld waarmee zij op straat te maken krijgen. Ook op de werkvloer constateren de onderzoekers minder plezierige werkomstandigheden. Zo wordt er incidenteel geklaagd over ,,intern grensoverschrijdend gedrag'’, waartoe onder meer pesten en intimidatie worden gerekend.