ANP Geen uitstel 'groot werkoverleg' op spoor

AMSTERDAM - Het 'groot werkoverleg' van machinisten en conducteurs komende maandag op Amsterdam Centraal Station gaat gewoon door. In navolging van de NS had reizigersorganisatie Maatschappij Voor Beter OV hen opgeroepen om in het belang van de reiziger de actie uit te stellen tot na 5 november, als er officieel overleg is tussen NS en personeel. Maar ,,dat gaat niet gebeuren", laat een woordvoerder van het personeel desgevraagd weten.

Door ANP - 28-10-2016, 11:40 (Update 28-10-2016, 11:40)

De machinisten en conducteurs houden het werkoverleg maandag tijdens de avondspits uit protest tegen de nieuwe dienstregeling. De angst bestaat dat daarin het door hen verfoeide 'rondje om de kerk' weer terugkomt. Ook vinden ze dat de NS afspraken over de tweede conducteur op dubbeldekkers niet is nagekomen.

Door de actie blijven veel treinen maandag in de avondspits stilstaan op en rond Amsterdam CS en zullen veel reizigers hinder ondervinden. De NS zou liever zien dat de kwestie intern wordt opgelost zodat reizigers er geen last van hebben.