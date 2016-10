Vader ontvoerde peuter in India

AMSTERDAM - De vader van de tweejarige Insiya Hemani uit Amsterdam, die vorige maand werd ontvoerd, bevindt zich momenteel in India. Het is onduidelijk of de peuter daar ook is, zo zei een politiewoordvoerder vrijdag na een artikel hierover in De Telegraaf.

Door ANP - 28-10-2016, 10:20 (Update 28-10-2016, 10:20)

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reisde voor zijn tv-programma Ontvoerd af naar India en zag daar dat de vader van Insiya een ontmoeting had met advocaat Gerard Spong. Getuigen zouden hebben verklaard dat het kindje in het appartement van haar oma verblijft, maar de politie en het Openbaar Ministerie (OM) in Amsterdam kunnen dit niet bevestigen. ,,We wachten met belangstelling een telefoontje van Spong af'', zei een woordvoerder van het OM.

Eerder vermoedde de politie dat Insiya in Duitsland was. Inmiddels zitten drie mannen en een vrouw vast op verdenking van betrokkenheid bij de ontvoering. De vrouw is in Duitsland opgepakt en wordt vermoedelijk binnenkort overgeleverd aan Nederland.