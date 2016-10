Wilders komt niet naar zijn rechtszaak

ROTTERDAM - Geert Wilders komt niet naar de rechtszittingen van zijn eigen proces over zijn uitspraak 'minder Marokkanen'. Dat schrijft de PVV-leider vrijdag in een open brief in het AD.

Door ANP - 28-10-2016, 4:20 (Update 28-10-2016, 4:20)

Het is een opvallende stap omdat hij bij zijn eerste proces juist de kans greep om dagenlang in de strafbank te zitten als voorvechter van het vrije woord. Wilders ziet de rechtszaak echter als een politiek proces en dat hoort thuis in het parlement en niet in de rechtbank vindt hij. In de brief schrijft hij dat hij ,,niets verkeerd heeft gezegd. Miljoenen Nederlanders willen minder Marokkanen."

Het proces tegen Wilders vanwege discriminatie, belediging en haatzaaien begint maandag. Bij de inleidende zittingen in dit proces liet de politicus al meerdere malen weten dat hij vindt dat zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' niet anders zijn met wat hij in zijn eerdere PVV-verkiezingsprogramma's heeft verkondigd.