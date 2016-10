Nederland stemt niet bij kernwapenresolutie

NEW YORK - De Verenigde Naties gaan onderhandelen over een internationaal kernwapenverbod. Dat is het resultaat van de stemming van de First Committee van de Algemene Vergadering van de VN over de resolutie die bepaalt dat volgend jaar onderhandeld wordt over een verbod op kernwapens. Opvallend was dat Nederland zich onthield van stemmen.

Door ANP - 28-10-2016, 1:11 (Update 28-10-2016, 6:31)

Aangespoord door een internationale coalitie van actiegroepen, voormalige regeringsleiders, filmsterren en vredesactivisten hebben vier landen de resolutie ingediend bij de VN. Donderdagavond vond de stemming plaats over de resolutie. De Nederlandse vredesorganisatie PAX, die zich jarenlang sterk heeft gemaakt voor de onderhandelingen over een kernwapenverbod, spreekt van een ,,historische doorbraak." De aangenomen resolutie moet een kernwapenvrije wereld dichterbij brengen. ,,Een verbod op kernwapens is de meest belofterijke stap daar naartoe", meent algemeen directeur Jan Gruiters.

Bij de stemming over de resolutie waren 123 landen voor, 38 tegen en zestien stemden helemaal niet. Daaronder Nederland. Dat is opvallend want de Tweede Kamer wilde dat Nederland voor zou stemmen. NAVO-bondgenoot Verenigde Staten wilde juist dat Nederland tegen de resolutie zou stemmen die ervoor zorgt dat volgend jaar in New York twee conferenties worden gehouden om een verbod op kernwapens voor te bereiden.

Nederland zat dus klem tussen de wens van de Tweede Kamer en de NAVO-bondgenoot tevreden houden. Nederland was het enige NAVO-land wat zich onthield van stemmen. De andere leden stemden allemaal tegen. De kernwapenstaten zijn eveneens tégen de resolutie en zullen ook niet aan de beoogde conferenties deelnemen.,,Hoewel het positief is dat Nederland de resolutie niet keihard afwijst, zoals alle kernwapenstaten, blijft dit besluit moeilijk te begrijpen. Opnieuw negeert de Nederlandse regering namelijk een uitdrukkelijke wens van de Tweede Kamer", zei Pax-directeur Gruiters.