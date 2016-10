Doden ongeval zebrapad, bestuurder rijdt door

TILBURG - In Tilburg zijn een man en een vrouw op een zebrapad door een auto geschept en overleden. De bestuurder is doorgereden. Dat meldt de politie donderdagavond. De identiteit van de slachtoffers is nog niet bekendgemaakt.

Door ANP - 27-10-2016, 21:37 (Update 27-10-2016, 21:37)

De aanrijding vond plaats op de Bredaseweg, een vrij drukke weg in Tilburg. ,,De twee slachtoffers zijn ter plaatse aan hun verwondingen overleden'', aldus een woordvoerder. ,,We zijn nu op zoek naar een klein model donkere auto met een kapotte achterruit en vermoedelijk ook veel schade aan de voorzijde.'' Hij roept de bestuurder of bestuurster op om zich op het politiebureau te melden.