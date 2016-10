Uitspraak moordzaak Visser/Severein verwacht

MURCIA - Bij de rechtbank in Murcia (Zuidoost-Spanje) maakt donderdag de volksjury haar uitspraak bekend in de zaak tegen de vier verdachten van de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser (35) en haar partner Lodewijk Severein (57) in mei 2013.

Door ANP - 27-10-2016, 17:33 (Update 27-10-2016, 17:33)

De jury ging woensdagmiddag in afzondering in beraad. Eerst levert de jury zijn antwoorden in bij de rechter. Die kijkt eerst of er geen tegenstrijdigheden in zitten en daarna wordt de uitspraak in een openbare zitting bekendgemaakt.