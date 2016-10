Asielzoekers naar gemeente met passende baan

DEN HAAG - Asielzoekers worden voortaan zoveel mogelijk ondergebracht in een gemeente waar werk is dat bij hen past. Dat heeft minister Lodewijk Asscher van Sociale Zaken de Tweede Kamer laten weten.

Door ANP - 27-10-2016, 16:34 (Update 27-10-2016, 16:34)

Het besluit is ingegeven door een geslaagde proef in Doetinchem. De afgelopen maanden werden de werkervaring en het studieverleden van asielzoekers daar in kaart gebracht. Van de mensen met bruikbare ervaring kon 75 procent terecht in een gemeente die kans biedt op een passende baan. Zo kregen twee vissers een plaats in Den Helder, waar ze inmiddels al eens zijn meegevaren met de plaatselijke vloot.

Tot dusver werden asielzoekers helemaal willekeurig verdeeld over het land. De aantallen die elke gemeente opvangt veranderen niet, maar ze worden volgens Asscher slimmer verdeeld.