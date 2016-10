'Discussie 'zakgeld' Amalia is populisme'

ANP 'Discussie 'zakgeld' Amalia is populisme'

DEN HAAG - Premier Mark Rutte staat volledig achter de toelage die prinses Amalia op haar achttiende gaat krijgen. Hij noemde het ,,populisme'' dat Tweede Kamerleden de hoogte van het bedrag ter discussie stellen.

Door ANP - 27-10-2016, 16:19 (Update 27-10-2016, 16:19)

Rutte botste hard met SP-Tweede Kamerlid Ronald van Raak en noemde diens kritiek op de hoogte van het bedrag van ,,geen niveau''. Rutte wees erop dat de volledige Tweede Kamer acht jaar geleden heeft ingestemd met de vergoeding. ,,Zo kunnen we niet werken'', aldus Rutte.

Toen ook D66-leider Alexander Pechtold begon over het 'zakgeld' van Amalia van 250.000 euro belastingvrij, verweet Rutte hem ,,puur populisme''. De premier wees erop dat Amalia vanaf haar achttiende ,,fulltime'' de volgende koningin van Nederland is en dat dit haar baan is. Volgens Rutte rent Pechtold ,,als een Zoef de Haas'' weg van de beslissing waar hij in 2008 zelf achter stond.

Prinses Amalia krijgt als ze achttien jaar wordt een toelage van 250.000 euro per jaar, plus 1,2 miljoen euro voor privépersoneel en onkosten. Dat vindt een deel van de Kamer, waaronder regeringspartij PvdA, te veel.