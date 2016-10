Ontevreden NS'ers onderbreken werk maandag

ANP Ontevreden NS'ers onderbreken werk maandag

AMSTERDAM - Machinisten en conducteurs houden komende maandag een werkonderbreking op Amsterdam Centraal Station. Van 17.00 tot 19.00 uur beleggen ze een zogeheten groot werkoverleg, waarin ze praten over hun onvrede over verschillende onderwerpen.

Door ANP - 27-10-2016, 13:11 (Update 27-10-2016, 13:11)

Zo is het spoorpersoneel bang dat met de nieuwe dienstregeling, die op 11 december ingaat, ook het 'rondje om de kerk' weer terugkomt. Met de term wordt bedoeld dat machinisten en conducteurs vaste routes moeten rijden. Ook vinden ze dat de NS afspraken over de tweede conducteur op dubbeldekkers niet is nagekomen. Een zegsman van de machinisten verwacht een grote opkomst van ,,collega's uit het hele land".

Door het werkoverleg komt het treinverkeer op en rond Amsterdam CS stil te liggen en ontstaat overlast voor reizigers.

De actie is bekend bij vakbond FNV Spoor, die is uitgenodigd het werkoverleg bij te wonen. De bond zegt nadrukkelijk niet de organisator te zijn van de actie: ,,Die komt vanuit het personeel zelf." Bij spoorvakbond VVMC is niets bekend over het werkoverleg.