ANP D66 op de bres voor jonge homo’s

DEN HAAG - D66-Kamerlid Pia Dijkstra is bezorgd over de hoge zelfmoordcijfers onder homo- en transgenderjongeren. Ze wil dat het kabinet effectievere maatregelen bedenkt om te voorkomen dat jongeren uit deze groep een einde aan hun leven maken.

Door ANP - 27-10-2016, 8:23 (Update 27-10-2016, 8:23)

D66 wijst op onderzoek dat aangeeft dat zelfmoord in deze groep vaak verband heeft met '’homopesten”. Dijkstra biedt minister Jet Bussemaker (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) donderdag het actieplan 'Voorbij het hokjesdenken’ aan om de emancipatie van (seksuele) minderheden te bevorderen. In het actieplan pleit zij er onder meer voor om beter te waken over jonge homo’s en transgenders, de zorg in ziekenhuizen te verbeteren en op scholen meer aandacht te besteden aan seksuele voorlichting.

Nadat onlangs in Amsterdam een homostel in elkaar werd geslagen en antihomoflyers werden verspreid, is het daar volgens Dijkstra hoog tijd voor extra actie. ,,Iedereen in onze samenleving verdient het geaccepteerd te worden zoals je bent. Ook als je niet precies in een 'hokje’ past.”