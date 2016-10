Bedrijven omarmen milieu

ROTTERDAM - Op de Nationale Klimaattop in Rotterdam gisteren geen geitenwollen sokkentypes, maar topmannen in driedelig pak en een trotse VVD-premier.

Door Alexander Bakker - 27-10-2016, 7:00 (Update 27-10-2016, 7:00)

Het bedrijfsleven heeft de klimaatrevolutie omarmd en pleit voor meer actie. Tien jaar geleden was het nog onvoorstelbaar bij een klimaatfestijn: tientallen ov-fietsen die een lange stoet bolides met chauffeurs van bewindslieden en kopstukken uit het bedrijfsleven ontmoeten. Binnen, in de voormalige Van Nellefabriek, een Hollands vervolg op het klimaatakkoord in Parijs.

In totaal hebben overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties plannen om...