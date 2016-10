Vakantiegangers gestrand door noodweer

ARRECIFE - Enkele honderden Nederlandse toeristen zijn sinds dinsdag gestrand op de Canarische eilanden Lanzarote en Fuerteventura. Door aanhoudend noodweer op Lanzarote is een TUI-vlucht vol vakantiegangers die op weg was naar dat eiland niet verder dan Fuerteventura gekomen.

Door ANP - 26-10-2016, 16:46 (Update 26-10-2016, 16:46)

Volgens TUI gaat het om 173 passagiers. Hun toestel vertrok dinsdag vanaf Schiphol met bestemming Lanzarote maar door het slechte weer daar moesten ze de nacht in een hotel op het naburige eiland doorbrengen. Op Lanzarote zitten ongeveer net zoveel Nederlanders vast die met hetzelfde toestel weer naar Nederland zouden vliegen.

Woensdagmiddag kregen de Nederlanders te horen dat de weersomstandigheden het nog steeds niet toelaten om te vliegen en dat ze nog een nacht in hotels moeten doorbrengen. ,,Het is heel uitzonderlijk dat dit zo lang duurt'', aldus een woordvoerster van TUI. ,,Het gaat om storm, onweer en slecht zicht. Het is buitengewoon vervelend voor de reizigers maar de veiligheid gaat nu eenmaal boven alles.''