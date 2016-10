Deel Outlet Roermond tijd lang ontruimd

ROERMOND - Een deel van het Designer Outlet Center DOC in Roermond is woensdagochtend enkele uren ontruimd geweest wegens een groot gaslek. Dat werd om 09.30 uur ontdekt tijdens bouwwerkzaamheden. Om 11.55 uur was het lek gedicht en gingen alle winkels weer open.

Door ANP - 26-10-2016, 12:52 (Update 26-10-2016, 12:52)

Dat meldden brandweer en netbeheerder Enexis. Zo'n 120 medewerkers van het Designer Outlet werden tijdens de gedeeltelijke ontruiming ondergebracht in een nabijgelegen bioscoop. Het was er nog niet druk, zo vroeg in de ochtend.

Het lek werd ontdekt tijdens werkzaamheden aan de nieuwbouw bij het DOC. Dat werk werd enkele uren stilgelegd. Vele tientallen bouwvakkers moesten het terrein verlaten.

De brandweer verklaarde in eerste instantie dat het lek was ontstaan door de bouwwerkzaamheden. Later kwam zij daar echter op terug en stelde dat het lek werd ontdekt tijdens het bouwwerk. Enexis onderzoekt of het lek tijdens eerdere werkzaamheden is ontstaan, of een gevolg is van een defecte aansluiting.