ANP Onbegrip voor compensatie belasting koning

HILVERSUM - Ruim driekwart van de Nederlanders (78 procent) vindt het onacceptabel dat het Koninklijk Huis compensatie krijgt voor te betalen belasting. De helft meent dat de koning het geld dat zijn familie via deze manier sinds begin jaren zeventig gecompenseerd kreeg geheel of deels moet teruggeven aan de staat.

Door ANP - 26-10-2016, 12:29 (Update 26-10-2016, 12:29)

Dat blijkt woensdag uit een peiling van het programma EenVandaag, daags voor de behandeling van de begroting van het Koninklijk Huis in de Tweede Kamer. Onlangs bleek dat er al tientallen jaren een compensatieregeling bestaat voor de vermogensbelasting die het Koninklijk Huis moet afdragen.

Driekwart van de ondervraagden is het ook niet eens met de hoogte van de uitkering die prinses Amalia krijgt als ze achttien jaar wordt. Het gaat om een toelage van 250.000 euro per jaar, plus 1,2 miljoen euro voor privépersoneel en onkosten. Veel mensen hebben nog wel begrip voor de kosten die zij moet maken voor personeel en beveiliging. Maar de hoogte van de voor haarzelf bedoelde uitkering, stuit veel ondervraagden tegen de borst.

EenVandaag benaderde voor het onderzoek 22.310 leden van het Opiniepanel van het actualiteitenprogramma.