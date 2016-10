Gevluchte veroordeelde alsnog cel in

ANP Gevluchte veroordeelde alsnog cel in

DEN HAAG - Een 22-jarige Hagenaar die naar Marokko was gevlucht om een celstraf te ontlopen, is dinsdagavond alsnog achter de tralies beland. Een politieagent herkende de man die op de Haagse Hengelolaan liep en hield hem aan.

Door ANP - 26-10-2016, 11:58 (Update 26-10-2016, 11:58)

De veroordeelde crimineel was lid van een groep van zeventig jongeren die veel overlast veroorzaakten in het zuidwestelijk deel van Den Haag. In 2013 deed de politie onderzoek naar het criminele jeugdnetwerk. Een groot aantal leden de groep werd aangehouden en veroordeeld. De rechter deelde forse straffen uit.

De 22-jarige die dinsdag werd opgepakt moest zes jaar de cel in. Maar voor het zover was, nam hij de wijk naar Marokko. De politie had er echter lucht van gekregen dat hij mogelijk weer terug was in Nederland. Agenten hielden daarom de buurt scherp in de gaten met als resultaat dat de man alsnog zijn straf mag uitzitten.